Переехавшие за границу россиянки поделились опытом работы на четырехдневке

Россиянки, работающие в странах, уходящих от привычной пятидневной рабочей недели, рассказали «Ленте.ру» о плюсах и минусах такого формата.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру» заявил, что переходить к четырехдневной рабочей неделе следует с сохранением тех же зарплат, что и при пятидневке. Он добавил, что к переходу на такой формат уже начали появляться предпосылки, в том числе дистанционка.

По мнению уроженки России Татьяны, живущей в Вене, в дистанционной работе больше плюсов, чем минусов. Девушка рассказала, что, устраиваясь дата-инженером, попросила четырехдневную рабочую неделю в 32 часа, так как хотела совмещать работу с преподаванием танцев и было бы тяжело работать 40 часов в неделю. Однако позднее она перестала заниматься преподаванием из-за больших отчислений по налогам.

Девушка рассказала, что уже три года не работает по пятницам, хоть иногда и приходится быть на связи, так как она работает в стартапе. Кроме того, иногда она может отработать в пятницу и взять выходной в другой день.

В итоге вижу только плюсы. Зарплата получается 80 процентов от полной, ее хватает на жизнь. Так как в воскресенье почти все магазины в Вене закрыты, то в пятницу можно и в банк, и в музей без толп, и за покупками. Из минусов пока вижу только пенсионные отчисления, так как стаж отсчитывается по-другому, но до пенсии пока далеко. Татьяна

Собеседница «Ленты.ру» Ольга, которая сейчас живет в Рейкьявике и работает в полиции в отделе дорожных штрафов, рассказала о системе укороченной рабочей недели в Исландии — ее суть заключается не в сокращении количества рабочих дней, а в уменьшении количества рабочих часов с 40 до 36 (например, с 8:00 до 16:00).

При этом на работе Ольги есть дополнительный «плавающий» выходной. «Выпадает примерно два раза в месяц, но иногда и один раз, иногда выходит три раза, например, 1-го числа, 15 и 31. Значит, скорее всего, в следующем месяце он будет только один», — объяснила девушка. По ее словам, такую систему выбрали, чтобы отдел всегда был открыт в рабочие дни.

Ольга уточнила, что в разных организациях действует разная система — некоторые выбрали сокращенный рабочий день, который подразумевает уход с работы в 15 часов, другие работают по пятницам с 08:00 до 12:00.

Плюсы очевидны — у сотрудника появляется дополнительное свободное время на собственные нужды, при всем при этом это никак не отражается на зарплатах. Минусы пока отмечают только начальники отделов — незаконченная работа своих сотрудников или сданная позже сроков. Ольга

Собеседница «Ленты.ру» по имени Луиза, которая жила в Белоруссии и России, рассказала, что сейчас живет в Германии, и после ненормированного рабочего дня на прошлой работе четырехдневка — «совершенно другой ритм жизни».

«Теперь я работаю в медицинском секторе, и хотя эта не самая простая сфера деятельности в связи с глобальной ситуацией находится под еще более сильным давлением, я не могу не сказать, насколько проще и приятнее мне стало жить. Это совершенно другой ритм жизни. Я больше не "доживаю" до выходных. И за выходные успеваю не просто выйти из эмоционального и физического минуса и дотянуть до нуля, а даже накопить энергии в плюс», — сказала девушка.

Однако такая практика распространена не по всей стране — многое зависит от сферы занятости.

«Что касается распространенности, то около 30 процентов моих знакомых здесь не работают на полную ставку, а на 50-70 процентов, то есть от 20 до 30 часов в неделю», — пояснила Луиза.

Впервые вопрос о введении четырехдневной рабочей недели Дмитрий Медведев поднимал в 2019 году, указывая, что необходимо обеспечить рост производительности труда и сохранение зарплат. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что россияне смогут перейти на четырехдневку не ранее чем через 40-50 лет. В 2020 году Медведев вновь вернулся к этому вопросу и заявил, что корректировка трудового законодательства, в том числе переход на четырехдневную рабочую неделю, должны оставаться в процессе обсуждения.

В мае 2021 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Минтруд не видит предпосылок для введения в России четырехдневной рабочей недели, однако министерство готово рассмотреть предложения, если они поступят. По его мнению, удаленная работа может стать альтернативой четырехдневки.