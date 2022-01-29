Момент падения вертолета Ми-8 под Ульяновском попал на видео

Момент, когда под Ульяновском падает вертолет Ми-8, попал на видео. Запись в субботу, 29 января, публикует РЕН ТВ.

В ролике, снятом очевидцем, видно группу вертолетов, в составе которой летит и Ми-8. Уточняется, что запись была сделана незадолго до самого падения. На представленных кадрах видно, как тот постепенно начинает отставать от соседних вертолетов и отклоняться в стороны.

Ранее также появилась запись с места падения Ми-8. На видео видно, что у воздушного судна оторвана и лежит в нескольких метрах от него хвостовая часть.

ЧП произошло 28 января. Ми-8 рухнул на лед реки недалеко от поселка Дубки. В итоге погиб 27-летний бортовой инженер Влад Шевцов. Он скончался еще до прибытия скорой помощи на место происшествия. 38-летний Сергей Кондратенко и 23-летний Владислав Музоров имеют травмы различной тяжести.

В Минобороны заявили, что предварительной причиной аварии могла стать техническая неисправность. В ведомстве также отметили, что вертолет совершил жесткую посадку при выполнении планового полета.