Появились кадры с места крушения Ми-8 под Ульяновском

Появились кадры с места крушения военного вертолета Ми-8 около поселка Дубки под Ульяновском. Соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что у воздушного судна оторван хвост, который лежит в нескольких метрах от него.

ЧП произошло 28 января. Ми-8 упал на лед реки неподалеку от поселка Дубки. В результате происшествия погиб 27-летний бортовой инженер Влад Шевцов. 38-летний Сергей Кондратенко и 23-летний Владислав Музоров получили различные травмы.

Отмечается, что вертолет находился на балансе Министерства обороны. По предварительным данным ведомства, причиной аварии могли стать технические неполадки.