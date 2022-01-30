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Азмун покинет «Зенит» досрочно

«Зенит» и «Байер» договорились о переходе Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинет петербургский клуб досрочно. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба в Telegram.

«Футбольные клубы "Зенит" и "Байер" достигли соглашения о переходе иранского нападающего в команду из Леверкузена в зимнее трансферное окно», — говорится в заявлении. В клубе поблагодарили иранского футболиста за невероятную результативность, радость от общих побед, любовь к сине-бело-голубым и его болельщикам.

23 января стало известно, что в руководстве «Зенита» обсуждают применение к Азмуну штрафных санкций. Иранец нарушил протокол клуба, покинув отель и отправившись на подписание соглашения с «Байером». Форварду грозил денежный штраф. Кроме того, его хотели перевести во вторую команду.

Азмун договорился с «Байером» 22 января. Форвард должен был присоединиться к новому клубу летом 2022-го.

Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну передачу. Всего в составе сине-бело-голубых иранец принял участие в 79 матчах и отметился 52 голами.

Дарья Коршунова
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