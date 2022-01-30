Дочь Рамзана Кадырова заявила об отсутствии долгов у своего модного дома

Министр культуры Чечни, старшая дочь главы республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова заявила, что счета модного дома Firdaws не заблокированы. У бренда появилась задолженность из-за человеческого фактора, написала она в своем официальном Instagram-аккаунте.

Кадырова заявила об отсутствии долгов у своего модного дома. Она также опровергла блокировку счетов Firdaws и сообщила, что компания не успела вовремя заплатить «1 тысячу 638 рублей 4 копейки налогов». Наличие этого долга она объяснила ошибкой главного бухгалтера. Кадырова отметила, что эта сумма — начисленные пенни, указанные на отдельной квитанции, которую пропустил специалист.

«Как только ошибка была обнаружена, задолженность сразу же была погашена. Счета компании не были заблокированы. Никаких долгов у компании нет. Это можно проверить в официальных документах», — подчеркнула представитель бренда.

Глава компании добавила, что сейчас модный дом работает в привычном режиме и готовится к новому сезону: разрабатывает коллекции и закупает ткани. Она отметила, что на производстве осуществляют технические работы с парком швейных машин, ремонт рабочих помещений и инвентаризацию.

«Как только эти работы будут завершены, двери магазинов Firdaws вновь откроют свои двери для любимых покупателей!» — заключила Кадырова.

Ранее сообщалось, что счета модного дома дочери Рамзана Кадырова заблокировали за неуплату налогов. Позже в Firdaws сообщили о закрытии торговых точек по техническим причинам.

«Дом исламской моды» Firdaws основала супруга Рамзана Кадырова Медни. Головной офис и производство Firdaws расположены в Грозном, а магазины, кроме столицы Чечни, находятся в Москве, Махачкале и Дубае.

Айшат Кадырова с 1 сентября 2020 года занимала пост первого замминистра культуры Чечни. Спустя год она возглавила ведомство. В декабре 2021 года девушке вручили медаль «За заслуги перед Чеченской республикой». Позже ее наградили медалью «За защиту прав человека».

