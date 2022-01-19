Счета модного дома дочери Рамзана Кадырова заблокировали за неуплату налогов

В отношении модного дома Firdaws, который принадлежит дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, возбуждено исполнительное производство, связанное с неуплатой налогов и сборов. Соответствующая информация содержится в базе «Контур.Фокус».

Счета ООО «Фирдаус» были заблокированы. Точная сумма долга по налогам, в котором уличили компанию, не указывается. Известно только, что размер производства составляет 1,6 тысячи рублей.

«Дом исламской моды» Firdaws основала супруга Рамзана Кадырова Медни. Позднее, в 2016 году, управление передали Айшат Кадыровой. Она продолжает заниматься компанией, хотя уже больше года является госслужащей. Головной офис и производство Firdaws располагаются в Грозном, магазины, помимо столицы Чечни, есть в Москве, Махачкале и Дубае.

С 1 сентября 2020 года Кадырова заняла должность первого замминистра культуры. Спустя год она возглавила ведомство в возрасте 22 лет. В декабре Айшат Кадырова награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой». Позднее ее также наградили медалью «За защиту прав человека».