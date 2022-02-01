Помощница дочери Назарбаева раскрыла ее местонахождение

Старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Дарига Назарбаева по-прежнему находится в отпуске без содержания. Ее местонахождение изданию Zakon.kz раскрыла ее помощница Жанна Ермекова.

По ее словам, Дарига Назарбаева находится в Нур-Султане и продолжает проходить курс реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.

С началом массовых протестов в Казахстане депутат Дарига Назарбаева пропала из публичного поля и перестала приходить на заседания парламента. Предполагалось, что она вместе с отцом и семьей выехала за границу.

12 января ее помощница сообщила, что Назарбаева находится дома в Алма-Ате и лечится от COVID-19. Через несколько дней Ермекова заявила, что дочь экс-президента до конца января ушла в неоплачиваемый отпуск, поскольку проходит реабилитацию после перенесенного коронавируса. 28 января Даригу Назарбаеву исключили из состава политсовета правящей партии «Нур Отан».