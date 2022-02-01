В России разъяснили необходимость упростить отмену дорожных штрафов с камер

Поправки в законодательство об упрощении процедуры отмены ошибочных штрафов с дорожных камер давно назрели, считает первый зампредседателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что сейчас этот процесс требует обращения в суд, поэтому многие водители не оспаривают штрафы.

Ранее сделать процедуру по аннулированию подобных штрафов более удобной предложила Генеральная прокуратура. Ведомство выступило с идеей отменять штрафы без обращений пострадавших водителей.

«Сейчас отмена штрафов работает через суд, то есть надо обращаться, доказывать. Это занимает от трех до шести месяцев, поэтому многие просто не связываются с этим. Я считаю, давно назрели эти поправки, по ним были обращения. Надо сделать работу достаточно простой, без судов, без того, чтобы ходить доказывать. Поправки мы не видели пока, будем смотреть, но сама инициатива правильная», — отметил депутат.

Ранее стало известно, что Росстандарт и МВД готовят новый ГОСТ, согласно которому дорожные камеры фотовидеофиксации в России смогут автоматически выписывать штрафы за опасное вождение.

