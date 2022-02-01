Конфликт между США и Россией ударил по американской корпорации

Американский авиакосмический гигант Boeing заявил, что конфликт США и России вокруг Украины может ударить по цепочке поставок, пишет Reuters. По словам представителей компании, геополитическая напряженность создает «неблагоприятный климат» для бизнеса, так как Boeing зависит от поставок российского титана.

Корпорация сотрудничает с металлургической компанией «ВСМПО-Ависма». Производитель самолетов сообщил, что будет мониторить и оценивать любые санкции со стороны США, а также ответную реакцию России. В Boeing заявили, что некоторые санкции могут негативно повлиять на цепочку поставок компании, а также деятельность ее деловых партнеров или клиентов.

Авиакосмическая компания и так переживает трудные времена, так как ее цепочка поставок пострадала от пандемийных ограничений. Корпорация предупредила, что в ближайших кварталах ожидает отрицательных операционных денежных потоков. По ее заявлению, проблемы продлятся до тех пор, пока объем поставок не вернется к нормальному уровню. Кроме того, Boeing допускает возможность получения дополнительного финансирования, если восстановление ее экономической деятельности замедлится.

Конфликт Москвы и Вашингтона обеспокоил не только Boeing, но и ее конкурентов. Многие западные аэрокосмические компании увеличили свои запасы титана и предприняли усилия по укреплению цепочек поставок на случай, если металлургические предприятия окажутся втянуты в торговую войну между Россией и Западом.

США и Евросоюз задумались над новыми санкциями против России, так как ряд источников сообщает, что страна стягивает войска у границы с Украиной и планирует начать военное наступление. Российские власти неоднократно отвергали такие планы. Например, глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не хочет войны. В то же время жители ЕС и США и местные компании опасаются, что подрыв экономических связей с Россией может иметь катастрофичные последствия. Ассоциация американских корпораций, ведущих дела в России, в которую входят Chevron и General Electric, попросила Белый дом дать им возможность выполнить свои обязательства, а также изучить возможные исключения при разработке санкций.