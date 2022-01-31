Британцы раскритиковали свою главу МИД за санкции против России

Граждане Великобритании раскритиковали своего министра иностранных дел Лиз Трасс за намерение ввести новые санкции против России. Соответствующие комментарии появились под постом главы МИД в социальной сети Twitter.

В своем посте Трасс написала, что Лондон расширит санкционный режим в ответ на «агрессию» России против Украины и «спрятаться будет негде». По ее словам, новый режим ограничений будет утвержден парламентом и готов к применению к 10 февраля, а его целью может стать «любой, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку» России.

Многие британцы подвергли критике это заявление министра. Так, пользователь J J Scott указала, что «на данный момент есть только агрессия США/Великобритании против России, много гневных слов и иностранные войска на пороге России». «Вы хоть знаете, что Россия была на нашей стороне во Второй мировой войне?», — задала она вопрос Трасс.

«Я не думаю, что России будет важно, что вы говорите», — ответил на слова министра пользователь Mark malkin. «Я слышал, что звонок Джонсона Путину (премьер-министра Британии президенту России — Прим. «Ленты.ру») отменили, потому что Джонсон был слишком занят уборкой своего бардака», — написал Fjoh #FBPE #66Million.

Пользователь Iain Overton также обвинил британское правительство в использовании угрозы возможного военного конфликта на Украине с целью отвлечения внимания общественности от собственных скандалов.

Ранее Лиз Трасс заявляла, что представит расширенный пакет санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. По ее словам, меры будут касаться части компаний и некоторых российских олигархов. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал визит Трасс в Россию для переговоров.