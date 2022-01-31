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Британцы раскритиковали свою главу МИД за санкции против России

Британские пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Трасс за санкции против России
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Граждане Великобритании раскритиковали своего министра иностранных дел Лиз Трасс за намерение ввести новые санкции против России. Соответствующие комментарии появились под постом главы МИД в социальной сети Twitter.

В своем посте Трасс написала, что Лондон расширит санкционный режим в ответ на «агрессию» России против Украины и «спрятаться будет негде». По ее словам, новый режим ограничений будет утвержден парламентом и готов к применению к 10 февраля, а его целью может стать «любой, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку» России.

Многие британцы подвергли критике это заявление министра. Так, пользователь J J Scott указала, что «на данный момент есть только агрессия США/Великобритании против России, много гневных слов и иностранные войска на пороге России». «Вы хоть знаете, что Россия была на нашей стороне во Второй мировой войне?», — задала она вопрос Трасс.

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«Я не думаю, что России будет важно, что вы говорите», — ответил на слова министра пользователь Mark malkin. «Я слышал, что звонок Джонсона Путину (премьер-министра Британии президенту России — Прим. «Ленты.ру») отменили, потому что Джонсон был слишком занят уборкой своего бардака», — написал Fjoh #FBPE #66Million.

Пользователь Iain Overton также обвинил британское правительство в использовании угрозы возможного военного конфликта на Украине с целью отвлечения внимания общественности от собственных скандалов.

Ранее Лиз Трасс заявляла, что представит расширенный пакет санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. По ее словам, меры будут касаться части компаний и некоторых российских олигархов. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал визит Трасс в Россию для переговоров.

Марина Совина
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