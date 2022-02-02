США решили направить в ОАЭ ракетный эсминец и истребители для борьбы с хуситами

Для борьбы с хуситскими мятежниками США отправят в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ракетный эсминец USS Cole и несколько истребителей пятого поколения F-35. Об этом представители американского посольства в ОАЭ сообщили в заявлении, публикованном на официальном сайте диппредставительства.

Решение о военной помощи ОАЭ было принято после телефонных переговоров министра обороны США Ллойда Остина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Глава Минобороны заявил, что Вашингтон намерен бороться с хуситами, атаки которых приводят к жертвам среди мирного населения, силами американского флота и авиации.

Ллойд заявил, что, помимо дальнейших поставок разведывательных дронов для предупреждения ракетных атак хуситов, США отправят в ОАЭ ракетный эсминец USS Cole и несколько истребителей F-35 на авиабазу Ад-Дафра в качестве военной помощи в борьбе против мятежников из движения «Ансар Аллах».

31 января силы ПВО ОАЭ отразили ракетную атаку повстанцев-хуситов, которая была произведена с территории Йемена. В министерстве обороны отметили, что в результате нападения никто не пострадал, осколки ракеты не попали на территории населенных пунктов. ВВС ОАЭ и арабской коалиции также уничтожили место и пусковую установку, откуда была запущена ракета.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ при взрыве трех цистерн с нефтью пострадали шесть человек, трое погибли. Инцидент произошел в столице Абу-Даби предположительно в результате атаки йеменских беспилотников. Взрыв нанес ущерб трем нефтяным танкерам. Также из-за атаки пожар начался в помещении. В результате атаки в международном аэропорте столицы начался крупный пожар.