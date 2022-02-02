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Умер потерявшийся и найденный кот из петербургского музея

В Санкт-Петербурге умер кот Ося из музея Анны Ахматовой

Фото: @AkhmatovaMuseum

Умер рыжий кот по кличке Ося из музея Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге. Он обитал на территории Фонтанного дома более 15 лет, пишет пресс-служба музея в Twitter.

За время, проведенное в музее, питомец встречал гостей, принимал поглаживания, гулял по саду и для многих успел стать символом Фонтанного дома. «У Оси была долгая и хорошая жизнь. Спасибо всем, кто принимал участие в его судьбе!» — говорится в сообщении пресс-службы.

В октябре 2021 года петербурженка по ошибке забрала Осю домой, решив, что он потерялся и нуждается в помощи. Обнаружив пропажу, сотрудники музея расклеили объявления по всему городу, а также запустили кампанию в СМИ и социальных сетях с просьбой помочь в поисках унесшей его девушки. «Ося должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать жизненно необходимые лекарства», — писали сотрудники. Нашедшим питомца даже обещали денежное вознаграждение.

В итоге спустя три дня кота вернули в музей. Он страдал от тромбоэмболии, которая у кошек вызывает боль и паралич лап.

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Варвара Кошечкина
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