Кардиолог рассказал о границах между нормальным и повышенным пульсом

Врач-кардиолог Юрий Конев в интервью «Пятому каналу» рассказал, где у человека проходит граница между его нормальным пульсом и ситуацией, при которой необходимо вызывать скорую помощь.

По словам медика, если в спокойном состоянии пульс превышает 90 ударов в минуту, при этом не снижаясь более 30-60 минут, то стоит обратить на это пристальное внимание, поскольку это является тревожным признаком, свидетельствующим о наличии проблем с сердцем. В основном причины учащения сердцебиения зависят от возраста человека. В молодом возрасте оно чаще всего связано с регуляцией нервной системы, а в пожилом — с нарушениями деятельности сердца.

Нормой является состояние, когда частота сердечных сокращений (ЧСС) более 90 ударов в минуту возникает во время физических нагрузок и снижается во время отдыха. В случае, если в состоянии покоя пульс продолжает оставаться высоким, существует большая вероятность наличия тахикардии, предупредил Конев, посоветовав в таком случае посетить врача, который должен оценить состояние здоровья пациента.

«Точно вызывать скорую помощь нужно, когда ЧСС вовсе не определяется или выше 150 ударов в минуту», — отметил специалист.

Он посоветовал тренировать сердечно-сосудистую систему, ежедневно проходя как минимум 10 тысяч шагов. Кроме того, кардиолог призвал усилить физические нагрузки и заняться плаванием, которое поможет улучшить выносливость.

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