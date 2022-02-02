Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Рубин
Отменён
Сочи
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Спартак М
0:0
2-й тайм
live
Рига
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
3:1
1-й тайм
live
Виборг
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:30 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
05:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Стало известно о готовности чемпионки мира из Норвегии отказаться от Олимпиады

Норвежская лыжница Хайди Венг опасается ехать на Игры-2022 в Пекин из-за страха карантина

Фото: Globallookpress.com

Норвежская лыжница, пятикратная чемпионка мира Хайди Венг готова отказаться от Олимпиады из-за страха карантина. Об этом Reuters сообщил тренер сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен.

О возможном пропуске соревнований спортсменкой стало известно в среду, 2 февраля. «Хайди опасается, что может удачно пройти тестирование дома, но провалить его по прибытии в Китай и вновь погрузиться в неопределенность», — рассказал Иверсен. Он отметил, что лыжница не полетит в Китай, если есть риск, что она снова окажется в карантинном отеле.

29 января журналист Эстен Сетер увидел в коронавирусе у норвежских лыжников пользу для российской команды. «Сейчас, когда олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер выбыл из игры, шансы России в скиатлоне сильно возросли. И это возможное золото, безусловно, значит для них больше, чем забота о больных норвежцах», — заявил он.

28 января сообщалось, что три спортсмена из сборной Норвегии по лыжным гонкам заразились коронавирусом. Заболевшие Крюгер, Венг, а также Анне Кьерсти Кальво и тренер Арильд Монсен находились на сборе в итальянском Сейзер-Альм. Там же тренировались и российские лыжники, в том числе Александр Большунов, который отказался общаться с норвежскими журналистами и отогнал их.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Лыжники разыграют 12 комплектов наград.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
США перебросят тысячи военных к границам России
Москвич нашел способ увеличить этажность квартиры
Британца посадили на 40 лет за убийство бывшей девушки и ее сына-аутиста
Люди с покрытыми тату телами назвали самые болезненные места для рисунков
Стало известно о массовом желании россиян получить вакцину за границей
Осужденные в России по делу об аргентинском кокаине обжаловали приговор
Попова оценила опасность «стелс-омикрона» для России
Россияне назвали главные источники средств на покупку жилья
Охотник застрелил годами похищавшего скот огромного аллигатора
Европа собралась усложнить ситуацию с новым налогом для России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.