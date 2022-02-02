Стало известно о готовности чемпионки мира из Норвегии отказаться от Олимпиады

Норвежская лыжница, пятикратная чемпионка мира Хайди Венг готова отказаться от Олимпиады из-за страха карантина. Об этом Reuters сообщил тренер сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен.

О возможном пропуске соревнований спортсменкой стало известно в среду, 2 февраля. «Хайди опасается, что может удачно пройти тестирование дома, но провалить его по прибытии в Китай и вновь погрузиться в неопределенность», — рассказал Иверсен. Он отметил, что лыжница не полетит в Китай, если есть риск, что она снова окажется в карантинном отеле.

29 января журналист Эстен Сетер увидел в коронавирусе у норвежских лыжников пользу для российской команды. «Сейчас, когда олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер выбыл из игры, шансы России в скиатлоне сильно возросли. И это возможное золото, безусловно, значит для них больше, чем забота о больных норвежцах», — заявил он.

28 января сообщалось, что три спортсмена из сборной Норвегии по лыжным гонкам заразились коронавирусом. Заболевшие Крюгер, Венг, а также Анне Кьерсти Кальво и тренер Арильд Монсен находились на сборе в итальянском Сейзер-Альм. Там же тренировались и российские лыжники, в том числе Александр Большунов, который отказался общаться с норвежскими журналистами и отогнал их.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Лыжники разыграют 12 комплектов наград.