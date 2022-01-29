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В коронавирусе у норвежских лыжников увидели пользу для Большунова

Журналист Эстен Сетер: российским лыжникам инфекция в сборной Норвегии сыграла на руку

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Журналист Эстен Сетер увидел в коронавирусе у норвежских лыжников пользу для российской команды. Его слова приводит Dagbladet.

По словам норвежского журналиста, российским лыжникам инфекция у соперников сыграла на руку. «Сейчас, когда олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер выбыл из игры, шансы России в скиатлоне сильно возросли. И это возможное золото, безусловно, значит для них больше, чем забота о больных норвежцах», — заявил он.

Сетер отметил, что Крюгер был основным претендентом на победу в скиатлоне. «Не было лыжника, которого бы русская звезда Александр Большунов боялся больше, чем Крюгера на 30 километров», — рассказал журналист.

Ранее сообщалось, что три спортсмена из сборной Норвегии по лыжным гонкам заразились коронавирусом. Заболевшие Крюгер, Хайди Венг, Анне Кьерсти Кальво и тренер Арильд Монсен находились на сборе в итальянском Сейзер-Альм. Там же тренировались и российские лыжники, в том числе Большунов, который отказался общаться с норвежскими журналистами и отогнал их.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Лыжники разыграют 12 комплектов наград.

Дарья Коршунова
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