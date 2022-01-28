Российский лыжник Александр Большунов отказался общаться с норвежскими журналистами. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на норвежский телеканал NRK.

Большунов проводит предолимпийский тренировочный сбор в итальянском Сейзер-Альм. Когда с ним захотели пообщаться представители телеканала, лыжник отогнал их и заявил, что не хочет находиться рядом с норвежцами.

Ранее NRK сообщал, что три спортсмена из сборной Норвегии по лыжным гонкам заразились коронавирусом. Заболевшие Симен Крюгер, Хайди Венг, Анне Кьерсти Кальво и тренер Арильд Монсен также находились на сборе в Сейзер-Альм.

Группа Юрия Бородавко, в которую входит Большунов, планирует вылететь в Китай 29 января. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Лыжники разыграют 12 комплектов наград.