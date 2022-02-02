В России снизился спрос на оборудование для майнинга криптовалют

В России снизился спрос на оборудование для майнинга, падение зафиксировали продавцы после доклада Центробанка, в котором регулятор предложил ввести запрет на выпуск и обращение криптовалют. Об этом сообщает РБК.

Представитель одного из крупных онлайн-сервисов объявлений сообщил, что количество предложений о продаже выросло, в то время как число желающих купить сократилось. В компании «Марвел-Дистрибуция» также отметили заметное снижение спроса на видеокарты.

РБК приводит следующую статистику динамики спроса. Число предложений о продаже видеокарт в январе выросло на 12 процентов по сравнению с декабрем, спрос упал на четыре процента, средний чек покупки составил 24 тысячи рублей, потеряв в сравнении с последним месяцем 2021 года восемь процентов. Количество объявлений о продаже майнинговых ферм увеличилось на 18 процентов, в то время как спрос снизился на девять процентов.

«Обычные майнеры могут приобретать необходимые им комплектующие в крупных розничных сетях. Как правило, купить наиболее оптимизированные для майнинга модели проблематично: если они и появляются в свободной продаже, то быстро переходят в руки перекупщиков, которые потом предлагают их на разных торговых площадках со значительной наценкой», — пояснил бизнес-аналитик из «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин.

В январе ЦБ выступил за запрет оборота и производства криптовалюты в России. После публикации соответствующего документа стало известно, что в Госдуме и правительстве позицию регулятора не поддерживают. В связи с этим на совещании с членами кабмина 26 января президент России Владимир Путин попросил госорганы прийти к единому мнению о регулировании криптовалют в России.

Представители Минфина, Федеральной налоговой службы, Центробанка и другие эксперты обсудили вопрос регулирования криптовалют в России. Специалисты отметили необходимость регулировать сферу, а не запрещать ее. 1 февраля замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что окончательное решения по регулированию цифровых валют в России будет принято в течение месяца.

