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Винер-Усманова ответила на слова украинской гимнастки о нечестной борьбе России

Винер-Усманова о словах Анны Ризатдиновой о нечестной борьбе россиянок: ничего нового

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ответила на слова украинской гимнастки Анны Ризатдиновой о нечестной конкуренции со стороны российских соперниц. Ее цитирует Sport24.

«Украина всегда проигрывала России и говорила, что мы занимаем первые места в нечестной борьбе. Ничего нового», — заявила Винер-Усманова.

Она также отреагировала на слова Ризатдиновой о том, что считает победу израильтянки Линой Ашрам в личном многоборье на Играх в Токио справедливой, поскольку она была сильнее россиянки Дины Авериной. «Это ее сугубо личное мнение», — подчеркнула тренер.

1 февраля Ризатдинова заявила, что недовольна тем, что российские гимнастки допускают ошибки, но им это сходит с рук. По ее словам, россиянки — одни из самых сильных гимнасток мира, поэтому должны соревноваться честно.

В августе прошлого года президент Федерации гимнастики Украины и тренер сборной страны по художественной гимнастике Ирина Дерюгина обвинила Россию в неудачах украинских спортсменок. По ее словам, россияне подкупают судей на соревнованиях и не дают украинцам завоевывать медали.

Дарья Коршунова
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