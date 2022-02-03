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ВТБ придумал способ борьбы с мошенниками

Ведомости: ВТБ предложил разрешить банкам блокировать переводы на счета мошенников

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ВТБ предлагает разрешить банкам полностью блокировать возможность вывода и снятия средств со счетов мошенников. Об этом пишут «Ведомости».

Заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Печатников пояснил, что способ борьбы с преступниками заключается в том, чтобы замораживать деньги на счетах так называемых «дропперов» — посредников — на срок до 30 дней. Таким образом, мошенники не смогут обналичивать похищенные у граждан средства.

Он уточнил, что злоумышленники сперва выводят похищенные деньги на счета в других банках, и лишь затем обналичивают украденное. Остановить подобные операции банки без решения суда не могут, даже если подобный «посреднический» счет уже выявлен и заблокирован. По словам Печатникова, с подобной инициативой согласны как участники рынка, так и представители органов власти.

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31 января сообщалось, что в Саратове пенсионер лишился более 17 миллионов рублей из-за действий мошенников. Преступники действовали по «классической» схеме, представляясь сотрудниками банка и полиции и предупреждая о несанкционированных переводах с его счета. Чтобы обезопасить деньги, злоумышленники предложили перевести средства на «безопасный счет», а после получения денег исчезли.

В декабре стало известно, что россияне за год лишились более трех миллиардов рублей (3,15 миллиарда) из-за мошенников, которые стали массово подделывать страницы подтверждения онлайн-платежей (3-D Secure). Ежедневно обманутые этим способом россияне делали 11 767 платежей, мошенники выманивали у них 8,6 миллиона рублей в день. Фальшивые платежные системы со страницей 3-D Secure достаточно сложно выявить, там часто есть логотипы платежных систем, отмечают эксперты. Эта схема опасна, она очень быстро распространяется и модифицируется. Пока защита от такого вида мошенничества есть только у одного-двух крупнейших банков России и СНГ. По данным МВД, всего россиян с начала года обманули через телефон и интернет на 45 миллиардов рублей.

Марина Совина
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