Российский пенсионер лишился миллионов рублей из-за мошенников

В Саратове пенсионер лишился более 17 миллионов рублей из-за действий мошенников. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Преступники действовали по «классической» схеме, представляясь сотрудниками банка и полиции и предупреждая о несанкционированных переводах с его счета. Чтобы обезопасить деньги, злоумышленники предложили перевести средства на «безопасный счет», а после получения денег исчезли.

В результате мошенники выманили у россиянина в общей сложности 17,4 миллиона рублей. Полиция начала следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и граждан, причастных к его совершению.

Ранее в январе стало известно, что телефонные мошенники обокрали солиста Большого театра Валерия Макарова. Аферисты позвонили 20-летнему артисту, представившись сотрудниками банка. В результате разговора Макаров передал собеседнику данные своего счета, с которого позже исчезли 200 тысяч рублей. Сам артист комментировать инцидент не стал.

В октябре 2021 года 55-летний житель Новокузнецка обратился в полицию с заявлением о похищении у него 2,3 миллиона рублей. Он рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. Сперва те уговорили его перевести на «страховой» счет все накопления в размере 450 тысяч рублей. После перевода денег преступники заявили, что на жертву пытаются оформить кредит, и чтобы помешать им, необходимо самому оформить кредит на максимально возможную сумму, обналичить и положить деньги под березу в указанном месте. Россиянин подчинился мошенникам и закопал 1,8 миллиона рублей. Позднее он обнаружил на том же месте записку и лишь тогда понял, что его обманули.