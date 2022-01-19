Мошенники обокрали солиста Большого театра на 200 тысяч рублей

Телефонные мошенники обокрали солиста Большого театра Валерия Макарова. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Аферисты позвонили 20-летнему артисту, представившись сотрудниками банка. В результате разговора Макаров передал собеседнику данные своего счета, с которого позже исчезли 200 тысяч рублей. В настоящий момент полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Сам артист комментировать инцидент не стал.

Отмечается, что Валерий Макаров является лауреатом многих международных конкурсов. Он также успел поработать с известными мировыми и российскими постановщиками.

В ноябре 2021 года российская балерина Анастасия Волочкова обратилась в ОМВД России по Тверскому району Москвы. В своем заявлении она указала, что инвестировала в 2020 году в QBF и лишилась почти двух миллионов.