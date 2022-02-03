Коренные американцы добились миллионов долларов от фармацевтического гиганта

Племена коренных американцев добились от фармацевтического гиганта Johnson & Johnson и нескольких крупных дистрибьюторов лекарств (McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen) компенсаций на сумму в 665 миллионов долларов, связанных с продажей опиоидных препаратов, пишет The Washington Post.

Представители племен утверждают, что пострадали от обезболивающих производства J&J, вызывающих серьезное привыкание и продававшихся без достаточных оснований. Теперь дистрибьюторы должны будут выплатить 515 миллионов в течение семи лет, а Johnson & Johnson — 150 миллионов в течение двух. Решение коснется десятков штатов, следует из документов федерального суда в Кливленде. Юристы, представляющие часть требовавших компенсации племен, указывают, что речь идет об историческом урегулировании.

Сами компании нарушения при том отрицают, утверждая, что действовали в соответствии с законодательством. Johnson & Johnson заявила, что ее действия, касающиеся распространения опиоидов, были «уместными и ответственными». Согласно данным Washington Post, коренные американцы были гораздо больше подвержены рискам, связанным с передозировкой такими препаратами, чем представители других народов: их шансы умереть были на 50 процентов выше.

Чтобы племена получили от компаний всю сумму, предусмотренную урегулированием, согласиться должно 95 процентов тех, кто подавал иски, а также как минимум 14 из тех 17 племен, что не участвовали в процессе. По словам юристов, теперь комитету, представляющему интересы участников разбирательств, необходимо будет провести работу по разъяснению условия договоренностей.

Опиоидная эпидемия, вызванная слабым контролем за распространением подобных препаратов в США, в период с 1999 по 2017 год привела к смерти из-за передозировки около 700 тысяч человек. Виновными в проблеме стали признавать не только фармкомпании: так, соответствующее решение в ноябре 2021 года суд вынес в отношении сети аптек, принадлежащих торговому гиганту Walmart.