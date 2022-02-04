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В Кремле высказались о традиции кровной мести в Чечне

Песков заявил, что традиция кровной мести не коррелируется с законодательством России

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Традиция кровной мести, которая существовала в Чечне, не соответствует законодательству России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Это вопрос традиционный для этого региона. Эта традиция не коррелируется с законодательством Российской Федерации. Верховенство закона является основным тезисом в этом вопросе», — высказался Песков.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения об угрозах в адрес семьи Янгулбаевых. По словам Пескова, оценку словам депутата Госдумы Адама Делимханова о преследовании семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева должны дать фракция «Единой России» и думская комиссия по этике. Делимханов в прямом эфире в Instagram пообещал отрезать головы родственникам бывшего судьи.

Кровная месть — это один из древнейших обычаев, распространенный в российских республиках Северного Кавказа. Помимо Чечни, кровная месть распространена в Ингушетии и Дагестане. В 2011 году глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался о разрешении всех конфликтов на почве кровной мести в республике. Урегулированием конфликта кровников занималась специальная комиссия, созданная в сентябре 2010 года. По словам муфтия Чечни Султана Мирзаева, всего был улажен 451 конфликт.

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Варвара Кошечкина
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