Кремль прокомментировал сообщения об угрозах в адрес семьи Янгулбаевых

Оценку словам депутата Госдумы Адама Делимханова о преследовании семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева должна дать фракция «Единой России» и думская комиссия по этике. Так сообщения об угрозах парламентария прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Давать оценку действиям депутатов — это не наша функция. Это функция Государственной думы и комитета, который занимается этикой», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что определенные оценки представителей комитета, занимающегося этикой, уже были даны. По словам Пескова, Кремль не хотел бы вмешиваться в эту ситуацию.

Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева. Также он призвал перевести его слова на русский язык правильно.

21 января вооруженные люди в гражданской одежде, представившись чеченскими силовиками, ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда вывезли его больную диабетом супругу Зарему Мусаеву. 22 января Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию.