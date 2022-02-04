Актер «Уральских пельменей» назвал возможного нового ведущего КВН

Актер юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов предположил, что руководитель КВН Александр Масляков ищет себе замену на посту ведущего телеигры. Об этом он заявил в беседе с KP.RU. Ершов также назвал возможного нового ведущего «Клуба веселых и находчивых».

Артист прокомментировал новость о том, что 80-летний Масляков из-за коронавируса пропустит игры нового сезона КВН и программу будут вести «люди, не чужие игре» или популярные кавээнщики. Ершов выразил уверенность в том, что руководитель КВН поступает таким образом не только ради заботы о здоровье, но и с целью найти себе замену. «[Масляков] хочет многих попробовать и уже потом выбрать [постоянного ведущего КВН]. Я считаю, прекрасный, грамотный ход», — сказал актер.

По мнению Ершова, должность ведущего программы может достаться выдающейся знаменитости. «Иван Ургант, например, ну или другие звезды», — предположил он.

Коллега Ершова, участник «Уральских пельменей» Роман Постовалов в разговоре с журналистами также допустил вероятность, что Масляков в скором времени начнет передавать бразды ведения КВН. Вместе с тем он счел, что глава телепередачи вряд ли откажется от руководства игрой.

Ранее о возможных новых ведущих КВН высказался известный комик Денис Косяков. Он предположил, что место Маслякова могут занять такие известные экс-кавээнщики как Михаил Галустян, Дмитрий Хрусталев, Вадим Галыгин или Гарик Мартиросян.

О болезни Маслякова стало известно 2 февраля. Ведущий КВН в видеообращении к зрителям рассказал, что повторно заразился коронавирусом. Он уточнил, что в связи с этим намерен соблюдать самоизоляцию.