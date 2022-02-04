Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Актер «Уральских пельменей» назвал возможного нового ведущего КВН

Звезда «Уральских пельменей» Ершов назвал Ивана Урганта вероятным новым ведущим КВН
Александр Масляков

Александр Масляков. Фото: Михаил Патлис / РИА Новости

Актер юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов предположил, что руководитель КВН Александр Масляков ищет себе замену на посту ведущего телеигры. Об этом он заявил в беседе с KP.RU. Ершов также назвал возможного нового ведущего «Клуба веселых и находчивых».

Артист прокомментировал новость о том, что 80-летний Масляков из-за коронавируса пропустит игры нового сезона КВН и программу будут вести «люди, не чужие игре» или популярные кавээнщики. Ершов выразил уверенность в том, что руководитель КВН поступает таким образом не только ради заботы о здоровье, но и с целью найти себе замену. «[Масляков] хочет многих попробовать и уже потом выбрать [постоянного ведущего КВН]. Я считаю, прекрасный, грамотный ход», — сказал актер.

По мнению Ершова, должность ведущего программы может достаться выдающейся знаменитости. «Иван Ургант, например, ну или другие звезды», — предположил он.

Материалы по теме:
«Если семья без урода — значит, он еще на работе» «Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»«Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
1 июля
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть» Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
3 июля

Коллега Ершова, участник «Уральских пельменей» Роман Постовалов в разговоре с журналистами также допустил вероятность, что Масляков в скором времени начнет передавать бразды ведения КВН. Вместе с тем он счел, что глава телепередачи вряд ли откажется от руководства игрой.

Ранее о возможных новых ведущих КВН высказался известный комик Денис Косяков. Он предположил, что место Маслякова могут занять такие известные экс-кавээнщики как Михаил Галустян, Дмитрий Хрусталев, Вадим Галыгин или Гарик Мартиросян.

О болезни Маслякова стало известно 2 февраля. Ведущий КВН в видеообращении к зрителям рассказал, что повторно заразился коронавирусом. Он уточнил, что в связи с этим намерен соблюдать самоизоляцию.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Россия обыграла Украину в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу
США и Европа задумались о диверсификации поставок газа
Миру предрекли острый дефицит кофе
МИД отверг возможность отказа России от требований о нерасширении НАТО
Трамп обвинил Байдена в разрушении США за год
В России заявили о желании Макрона урегулировать кризис на Украине
В Польше предрекли усиление военного присутствия США в Восточной Европе
Названа сумма возможного штрафа Telegram в Германии
Туристам назвали лучшее время для покупки авиабилетов на лето
Расследование установило причины гибели военнослужащих США в Кабуле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.