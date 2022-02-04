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Турецкую базу обстреляли РСЗО на базе самосвала

Базу турецких военных в Ираке обстреляли РСЗО, замаскированной под гражданский грузовик

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Турецкую военную базу Зликан в Ираке обстреляли в четверг, 3 февраля. Для нападения использовали самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО) с направляющими, которые скрыли в кузове гражданского самосвала. Об этом сообщает Army Recognition.

Машина выпустила десять ракет в сторону базы Зликан. Направляющие РСЗО установили под кузовом самосвала Mitsubishi Fuso, что позволило использовать систему наклона для наведения ракет. Машина получила 17 направляющих для запуска боеприпасов. Для дистанционного запуска ракет установку оснастили пультом.

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В публикации отмечается, что после запуска ракет машину бросили. Ранее установки на базе гражданских автомобилей также использовала группировка ХАМАС.

В январе в Сирии заметили самодельную бронемашину на базе советской БМП-1. Машина получила защищенную турель для крупнокалиберного пулемета.

В сентябре 2021 года на сирийской территории показали самодельный бронеавтомобиль на базе грузовика с бронированными элементами и бойницами для стрельбы из стрелкового оружия.

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Даниил Иринин
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Турецкую базу обстреляли РСЗО на базе самосвала
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