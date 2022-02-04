Полиция задержала подозреваемого в порче картины ученицы Малевича

Полиция задержала вандала, подозреваемого в порче картины Анны Лепорской «Три фигуры». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, задержанного уже допросили. Горелых добавил, что тот вел себя «достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе».

13 января стало известно, что неизвестный повредил полотно ученицы художника Казимира Малевича Лепорской. Это произошло в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Вандал пририсовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на полотне. Чернила проникли в слой краски, так как титановые белила не были покрыты лаком.

После случившегося Министерство культуры России потребовало возбудить уголовное дело. Департамент музеев и внешних связей Минкульта отправил жалобу в Генпрокуратуру России. Сначала в МВД отказались возбуждать дело. Там посчитали, что картине был нанесен незначительный ущерб, и заявили, что произведение «своих свойств не утратило». 4 февраля сообщалось, что уголовное дело все же возбуждено.