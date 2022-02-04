Возбуждено уголовное дело из-за пририсованных к картине ученицы Малевича глаз

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело о вандализме из-за пририсованных глаз к картине «Три фигуры» Анны Лепорской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Он отметил, что в настоящий момент проводятся анализ записи с камер наблюдения и опрос возможных свидетелей инцидента. О задержании подозреваемых не сообщалось.

13 января стало известно, что неизвестный повредил картину «Три фигуры» Анны Лепорской, ученицы художника Казимира Малевича, в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Вандал пририсовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на полотне. Чернила проникли в слой краски, так как титановые белила не были покрыты лаком.

После случившегося Министерство культуры России потребовало возбудить уголовное дело. Департамент музеев и внешних связей Минкульта отправил жалобу в Генпрокуратуру России. Сначала в МВД отказались возбуждать дело. Там посчитали, что картине был нанесен незначительный ущерб и заявили, что произведение «своих свойств не утратило».