Российский саночник пожаловался на отсутствие финансирования команды перед ОИ

Российский саночник Роман Репилов рассказал о проблемах при подготовке к Олимпийским играм-2022 в Пекине. Его цитирует Sport24.

Репилов назвал большой ошибкой отсутствие финансирования на инвентарь перед Олимпиадой. «С моей точки зрения, у людей, которые работают в команде и с командой, отсутствует компетенция. Я могу много чего наговорить, но ясно то, что это неправильный подход к достижению результатов», — пожаловался спортсмен. Он отметил, что в команде даже не пытались найти спонсора.

В ноябре российская команда осталась без инвентаря на двух этапах Кубка мира в Сочи. Сани нескольких спортсменов потерялись в Китае, где проходил стартовый этап. Без инвентаря остались Репилов, Татьяна Иванова и Диана Логинова.

После первого дня соревнований на Олимпиаде и двух попыток Репилов идет на 13 месте. Лучшим из наших спортсменов стал Семен Павличенко, он остановился на десятой позиции. На 14 месте находится еще один россиянин Александр Горбацевич.