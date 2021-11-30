Российские саночники остались без саней

Российские саночники остались без инвентаря на двух этапах Кубка мира

Российские саночники остались без инвентаря на этапе Кубка мира в Сочи. Об этом РИА Новости рассказал главный тренер сборной Сергей Чудинов.

«На втором этапе Кубка мира в Сочи мы стали заложниками обстоятельств», — отметил Чудинов. Он заявил, что инвентарь нескольких спортсменов потерялся в Китае, где проходил стартовый этап. Без саней остались Роман Репилов, Татьяна Иванова и Диана Логинова.

Чудинов добавил, что на третьем этапе Кубка мира, который также состоится в Сочи, спортсменам вновь придется выступать на чужих санях, на которых не катались уже несколько лет. «Выступать на чужих санях — это нонсенс», — подытожил специалист.

Второй этап Кубка мира прошел в Сочи с 27 по 28 ноября. Репилов занял третье место, Иванова не смогла стартовать из-за травмы ноги, а Логинова завершила соревнования на 20-м месте.