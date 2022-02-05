Финская лыжница пожаловалась на поведение российской соперницы в скиатлоне на ОИ

Финская лыжница Криста Пярмякоски пожаловалась на поведение россиянки Юлии Ступак в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Ее слова приводит Iltalehti.

Финка обвинила соперницу в наезде на лыжи. «Ступак проехала прямо по лыжам. Наверное, оттолкнулась обеими руками», — рассказала об инциденте Пярмякоски. При этом она заявила, что не разочарована результатами гонки.

Пярмякоски финишировала в скиатлоне на 7-м месте, Ступак — на 24-м. После старта россиянказаявила, что ей не хочется выступать, демонстрируя подобные результаты.

Победительницей гонки стала Тереза Йохауг из Норвегии. Серебро завоевала россиянка Наталья Непряева. Замкнула тройку австрийская лыжница Тереза Штадлобер.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).