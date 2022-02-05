Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Интер М
Сегодня
20:00 (Мск)
Милан
Италия - Серия А|24-й тур
Бавария
Сегодня
20:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|21-й тур
Фиорентина
Сегодня
22:45 (Мск)
Лацио
Италия - Серия А|24-й тур
Барселона
Завтра
18:15 (Мск)
Атлетико М
Испания - Примера|23-й тур
Спорт

Финская лыжница пожаловалась на поведение российской соперницы в скиатлоне на ОИ

Финка Пярмякоски обвинила россиянку Ступак в наезде на лыжи в скиатлоне на Олимпиаде-2022

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Финская лыжница Криста Пярмякоски пожаловалась на поведение россиянки Юлии Ступак в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Ее слова приводит Iltalehti.

Финка обвинила соперницу в наезде на лыжи. «Ступак проехала прямо по лыжам. Наверное, оттолкнулась обеими руками», — рассказала об инциденте Пярмякоски. При этом она заявила, что не разочарована результатами гонки.

Пярмякоски финишировала в скиатлоне на 7-м месте, Ступак — на 24-м. После старта россиянказаявила, что ей не хочется выступать, демонстрируя подобные результаты.

Победительницей гонки стала Тереза Йохауг из Норвегии. Серебро завоевала россиянка Наталья Непряева. Замкнула тройку австрийская лыжница Тереза Штадлобер.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Россиянам облегчили правила выписки после COVID-19
Лукашенко назвал условие для ухода с поста президента
В Бундестаге рассказали о причинах отсутствия поставок оружия для Украины
Дизайнер назвала пять способов сделать интерьер роскошным
В Роспотребнадзоре разъяснили новые правила закрытия больничного после COVID-19
В московских школах и детсадах отменили карантин по COVID-19
Студию Зеленского «95 квартал» в Германии представили как «русское камеди-шоу»
Ношение перчаток исключили из рекомендаций по борьбе с COVID-19
В России обновили перечень мер борьбы с COVID-19
Финская лыжница пожаловалась на поведение российской соперницы в скиатлоне на ОИ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.