Российская лыжница допустила уход из спорта после провала на Олимпиаде

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о неудачном выступлении в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Спасибо всем за поддержку. Надеюсь, что дальше будет лучше, потому что хуже уже некуда», — прокомментировала свой результат спортсменка.

Ступак призналась, что недовольна провальным выступлением. Россиянка показала 24-й результат в скиатлоне, ее отставание от лидера составило более четырех минут. Ступак поздравила серебряную призерку гонки соотечественницу Наталью Непряеву. Серебро Непряевой стало первой наградой российской сборной на Играх в Пекине.

Также Ступак допустила, что может покинуть спорт. Она отметила, что ей не хочется выступать и демонстрировать подобный результат.

Олимпиада продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты на Играх выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).