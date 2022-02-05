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Российская лыжница допустила уход из спорта после провала на Олимпиаде

Российская лыжница Ступак после 24-го места в скиатлоне на Играх допустила уход из спорта

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о неудачном выступлении в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Спасибо всем за поддержку. Надеюсь, что дальше будет лучше, потому что хуже уже некуда», — прокомментировала свой результат спортсменка.

Ступак призналась, что недовольна провальным выступлением. Россиянка показала 24-й результат в скиатлоне, ее отставание от лидера составило более четырех минут. Ступак поздравила серебряную призерку гонки соотечественницу Наталью Непряеву. Серебро Непряевой стало первой наградой российской сборной на Играх в Пекине.

Также Ступак допустила, что может покинуть спорт. Она отметила, что ей не хочется выступать и демонстрировать подобный результат.

Олимпиада продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты на Играх выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

Николай Костюков
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