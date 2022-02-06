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Спорт

Американский журналист объяснил вопрос Большунову о применении допинга

Американский журналист заявил, что задал Большунову вопрос о допинге из-за профессии

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Американский журналист FasterSkier Натаниэль Херц объяснил, почему задал вопрос о допинге российскому лыжнику Александру Большунову. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Херц обратил внимание на то, что ввиду свой профессии привык задавать неудобные вопросы. Он подчеркнул, что считает Большунова прекрасным и незаурядным спортсменом, у которого никогда не было положительных тестов на допинг. «Однако из-за Сочи-2014 вы дали презумпции невиновности пинок. В 2014-м все смеялись над моим вопросом о читерстве. А что было дальше, вы и сами знаете», — заявил журналист.

Ранее 6 февраля Большунов одержал победу в скиатлоне. Его преимущество над ближайшим соперником составило 1,11 минуты. На пресс-конференции после гонки Херц задал Большунову вопрос о применении запрещенных препаратов. Россиянин назвал вопрос некрасивым и посоветовал журналисту прийти на его тренировку.

Золото Большунова в скиатлоне — первое для российской команды с Олимпиады в Турине в 2006 году. Сам лыжник впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Анастасия Борисова
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