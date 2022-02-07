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Российские фигуристы упали с поддержки в произвольной программе на Олимпиаде

Фигуристы Мишина и Галлямов упали с поддержки в произвольной программе на Олимпиаде

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов упали с поддержки в конце произвольной программы в рамках командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

За несколько секунд до конца произвольной программы Галлямов на выходе с поддержки споткнулся и упал, уронив партнершу на лед. Фигуристы сумели подняться и закончить прокат в финальной позе.

Спортсмены, несмотря на падение, получили лучшие оценки в произвольной программе и упрочили лидерство сборной России в командном турнире, до конца которого остались две дисциплины - произвольный танец и произвольная программа в женском одиночном катании.

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