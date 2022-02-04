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Спорт

Российские фигуристы заняли второе место в короткой программе командного турнира

Россияне Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира Олимпиады

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пара получила за прокат 82,36 балла. Они уступили китайскому дуэту Суй Вэньцзин — Хань Цун, набравшему за короткую программу 82,83 и установившему новый мировой рекорд.

4 февраля россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов по итогам ритм-танца заняли второе место с 85,05 балла. Первыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, которые набрали 86,56 балла.

Ранее стало известно, что российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе. За прокат короткой программы с двумя четверными прыжками и тройным акселем Кондратюк получил 95,81 балла. Первым стал американец Натан Чен, вторым — японец Шома Уно.

После первого соревновательного дня сборная России идет на втором месте и имеет в активе 26 баллов. Лидерами стали американские фигуристы с 28 баллами.

Командный турнир по фигурному катанию впервые появился в программе на Олимпиаде-2014 в Сочи, где россияне стали победителями соревнований. На Играх-2018 в Пхенчхане сборная заняла второе место, уступив канадцам.

Дарья Коршунова
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