Российский фигурист стал третьим в короткой программе командного турнира

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За прокат произвольной программы с двумя четверными прыжками и тройным акселем Кондратюк получил 95,81 балла. Первым стал американец Натан Чен с результатом 111,71 балла. На втором месте японец Сема Уно — 105,46.

Сборная США вышла в лидеры командного турнира после первого вида соревнований, набрав 10 очков. Японская команда занимает второе место — 9. Россия заняла третье место — 8 очков.

Командный турнир по фигурному катанию впервые появился в программе на Олимпиаде-2014 в Сочи, где россияне стали победителями соревнований. На Играх-2018 в Пхенчхане сборная заняла второе место, уступив канадцам.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.