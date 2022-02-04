Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Финляндия
1:5
Завершен
США
Олимпийские игры 2022 (ж)|Группа A
Зенит
1:0
Завершен
Мидтьюлланн
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Хеккен
0:0
Завершен
Ростов
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Реал Сосьедад
0:4
Завершен
Бетис
Кубок Испании|1/4 финала
Атлетик Б
1:0
Завершен
Реал Мадрид
Кубок Испании|1/4 финала
Россия
Сегодня
07:10 (Мск)
Швейцария
Олимпийские игры 2022 (ж)|Группа A
Спорт

Российский фигурист стал третьим в короткой программе командного турнира

Российский фигурист Кондратюк стал 3-м в короткой программе командного турнира Олимпиады
Марк Кондратюк

Марк Кондратюк. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За прокат произвольной программы с двумя четверными прыжками и тройным акселем Кондратюк получил 95,81 балла. Первым стал американец Натан Чен с результатом 111,71 балла. На втором месте японец Сема Уно — 105,46.

Сборная США вышла в лидеры командного турнира после первого вида соревнований, набрав 10 очков. Японская команда занимает второе место — 9. Россия заняла третье место — 8 очков.

Командный турнир по фигурному катанию впервые появился в программе на Олимпиаде-2014 в Сочи, где россияне стали победителями соревнований. На Играх-2018 в Пхенчхане сборная заняла второе место, уступив канадцам.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против ряда белорусов
Онколог дал советы по ранеей диагностике рака
Диетолог назвал повышающие настроение продукты
В США сравнили переговоры по Донбассу с театром кабуки
Звезда «Теории большого взрыва» купил столетнее поместье
Биолог назвала «сногсшибательной новостью» переход COVID-19 к новому носителю
Российский фигурист стал третьим в короткой программе командного турнира
В Крыму призвали США задуматься о выводе войск с Аляски
Знаменитый режиссер потерпел убытки от продажи бывшего дома обладателя «Оскара»
На Украине предрекли масштабную войну и побег Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.