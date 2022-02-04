Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире ОИ-2022

Чемпионы мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов по итогам ритм-танца на командном турнире Олимпийских игр в Пекине заняли второе место, уступив американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За исполнение ритм-танца Синицина и Кацалапов получили 85,05 балла. Хаббелл и Донохью набрали 86,56 балла. Третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — у них 83,83 балла.

По итогам двух дисциплин командного турнира фигуристов лидерство сохраняет сборная США — в ее копилке 20 очков. Российская команда на втором месте — 17 очков. Тройку замыкают итальянцы — 14 очков.

Ранее стало известно, что российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине. За прокат произвольной программы с двумя четверными прыжками и тройным акселем Кондратюк получил 95,81 балла. Первым стал американец Натан Чен с результатом 111,71 балла.