Российский фигурист занял третье место в короткой программе командного турнира

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За прокат произвольной программы с двумя четверными прыжками и тройным акселем Кондратюк получил 95,81 балла. Первым стал американец Натан Чен с результатом 111,71 балла. На втором месте японец Сема Уно — 105,46.

95,81 балла получил российский фигурист Марк Кондратюк за произвольную программу

Лидером командного турнира после первого вида соревнований стала сборная США, набрав 10 очков. Японская команда занимает второе место — 9. Россия заняла третье место — 8 очков.

Реакция спортсменов

Выступление Кондратюка прокомментировала российская фигуристка, двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Евгения Медведева. По ее словам, в короткой программе Кондратюк сумел показать то самое «чистое олимпийское катание».

Марк, спасибо за этот прокат, это было потрясающе. Та самая энергетика, которая полюбилась всей стране. Хочется поздравить и поблагодарить тренера, который подарил нам этого спортсмена Евгения Медведева российская фигуристка

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что Кондратюк своим успешным прокатом короткой программы в командном турнире Олимпиады в Пекине подвез сборную к общему золоту.

Не то, что это было ожидаемо, но по тренировке, когда он катался первым стартовым номером, видел — Марк вышел, покатался кругами, а потом сделал все прыжки в программе, докатался, ушел. Поэтому я и сказал накануне — свеж и дерзок, и он в полной мере владеет элементами, которые у него есть. Но главное в другом — он в короткой программе не просто шаг вперед к победе сделал, он в этот командник всех с собой взял Алексей Ягудин российский фигурист

Зимние олимпийские игры в Пекине

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Церемония открытия Олимпиады начнется в пятницу, 4 февраля, в 15:00 по московскому времени. Знаменосцем сборной России станут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Отечественные спортсмены будут выступать под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР).

Церемонию открытия Игр Пекин-2022 посетит президент России Владимир Путин. Для него эта поездка станет первым визитом в Китай с начала пандемии коронавируса.

При этом сами олимпийские соревнования традиционно начались еще до официального старта Игр. 2 февраля стартовали турниры по керлингу, а также хоккею среди женщин. Состязания в этих видах спорта пройдут и в день открытия Олимпиады.

COVID-19

По данным оргкомитета Олимпийских игр в Пекине, по состоянию на 3 февраля выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом.

3 февраля в Китай прибыло 1344 человека, из них 737 спортсменов и официальных лиц и 607 — «представители других заинтересованных сторо». <...> В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлен 14 новых случаев заражения, семь — девять атлетов и официальных лиц, 12 — среди представителей заинтересованных сторон. Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине

Положительные тесты на COVID-19 получили и российские спортсмены. Бобслеисты Кондратенко, Пушкарев и Мордасов не смогут прибыть на Олимпиаду в Пекин 7 февраля. Об этом сообщил старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский.

К сожалению, у них на данный момент пока положительные тесты на коронавирус и мы ждем улучшения динамики в этом вопросе. Они не успевали сдать новые тесты в установленный срок, за 24 часа до вылета рейса 7 февраля Павел Щегловский старший тренер сборной России по бобслею

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина пояснила, что вместо них в Пекин пока полетят запасные разгоняющие — Владислав Жаровцев и Алексей Зайцев. Кроме того, в тот же день в Китай отправится запасной разгоняющий Александр Ефимов. В четверг, 3 февраля, на Игры также прибыл разгоняющий Алексей Лаптев, получивший отрицательный результат теста на коронавирус.

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, также заразившаяся коронавирусом, вынуждена на время Олимпиады в Пекине находиться в карантинном отеле. 24-летняя спортсменка пожаловалась на питание в изоляторе, опубликовав фотографию еды, которую, как она утверждает, подают на завтрак, обед и ужин. На снимке изображен контейнер, в котором немного макарон, картошки, кусок курицы, мясо и соус. По словам Валерии она питается только макаронами, потому что остальную еду «есть невозможно».