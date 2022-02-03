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Путин сообщил о поездке с президентом Аргентины в Пекин

Путин сообщил, что поедет на Олимпийские игры вместе с президентом Аргентины Фернандесом

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что поедет в Пекин на зимние Олимпийские игры вместе с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Об этом пишет РИА Новости.

Церемония открытия Олимпиады начнется в пятницу, 4 февраля, в 15:00 по московскому времени. Перед этим у главы государства назначена встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее стало известно, что в состав делегации президента России Владимира Путина на предстоящей Олимпиаде в Пекине войдут 10 человек вместо обычных 25. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, китайская сторона попросила сократить размер делегации из-за пандемии коронавируса.

В Кремле сообщили, что на предстоящих в Пекине переговорах Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине, а также диалог России и НАТО о гарантиях безопасности в Европе.

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Юлия Ямпольская
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