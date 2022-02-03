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Появилось расписание трансляций Олимпийских игр в день открытия

«Матч ТВ» представил расписание трансляций соревнований Олимпиады на 4 февраля

Фото: Andrew P. Scott / Reuters

«Матч ТВ» представил расписание прямых трансляций соревнований Олимпиады в Пекине на 4 февраля. Пост доступен в Twitter-аккаунте канала.

4 февраля также состоится церемония открытия Олимпиады в Пекине. Трансляция намечена на 15:00 по московскому времени.

Соревнования в Пекине начались еще 2 февраля. В этот день стартовали турниры по керлингу, а также хоккею среди женщин.

Ранее 3 февраля стало известно, что знаменосцем сборной России станут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Отечественные спортсмены будут выступать под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Николай Костюков
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