Появилось расписание трансляций Олимпийских игр в день открытия

«Матч ТВ» представил расписание прямых трансляций соревнований Олимпиады в Пекине на 4 февраля. Пост доступен в Twitter-аккаунте канала.

4 февраля также состоится церемония открытия Олимпиады в Пекине. Трансляция намечена на 15:00 по московскому времени.

Церемония открытия еще не прошла, а Олимпиада на Матч ТВ уже стартовала 🤩🤩🤩



Завтра тебя ждет олимпийский керлинг и прекрасный женский хоккей 😎



А в разделе нашего сайта и в приложении Матч ТВ есть всё самое главное о происходящем на Играх 👇https://t.co/FMZjnmrpzx pic.twitter.com/Csr3YvC6Q2 — Матч ТВ (@MatchTV) February 3, 2022

Соревнования в Пекине начались еще 2 февраля. В этот день стартовали турниры по керлингу, а также хоккею среди женщин.

Ранее 3 февраля стало известно, что знаменосцем сборной России станут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Отечественные спортсмены будут выступать под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.