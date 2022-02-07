Турция сообщила о подготовке визита Путина

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью телеканалу A haber сообщил о подготовке визита российского лидера Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни», — указал Калын.

4 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не имеют четкого представления по поводу сроков визита президента России Владимира Путина в Турцию.

Он также отметил, что Путин принял приглашение турецкого лидера посетить страну. Это произойдет, как только позволят их графики и эпидситуация, отметил пресс-секретарь президента России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина в конце января. Ранее турецкий лидер также приглашал президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с российским лидером.