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Спорт

Российская биатлонистка оценила выступление в гонке на ОИ фразой «это жопа»

Российская биатлонистка Миронова оценила 23-е место в гонке на ОИ фразой «это жопа»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги индивидуальной гонки на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Как сказал Йоханнес Клебо: это жопа. Такова моя готовность на сегодняшний день и этот сезон. Что есть, то есть», — так оценила россиянка свое выступление. Она также заявила, что в ближайших гонках будет выжимать из себя все, что есть.

В индивидуальной гонке, которая прошла ранее в понедельник, 7 февраля, Миронова с тремя промахами пришла к финишу 23-й. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая девятую позицию.

Так же, как Миронова, норвежский лыжник Клебо выразился после скиатлона на Играх в Пекине. Спортсмен пришел к финишу 40-м, проиграв победившему россиянину Александру Большунову больше девяти минут.

Алексей Гусев
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