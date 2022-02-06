Большунов объяснил девятиминутное отставание соперника из Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал выступление трехкратного Олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо в скиатлоне на Играх-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Россиянин объяснил девятиминутное отставание норвежца тем, что спортсмен довольно быстро понял, что гонка для него не складывается. После этого, по словам Большунова, Клебо решил не упираться.

«Думаю, он просто доезжал, чтобы уже на спринте показать свою мощь. На протяжении этого сезона он показывает великолепные результаты», — добавил Большунов.

Российский лыжник ранее в воскресенье, 6 февраля, выиграл гонку. Его соотечественник Денис Спицов завоевал серебряную медаль. Клебо проиграл всем россиянам и финишировал на 40-м месте.