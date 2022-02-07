В России предложили урезать права компаний с иностранными деньгами

Член Совета Федерации, зампредседателя комитета по экономической политике Константин Долгов предложил ввести новые ограничения для компаний с иностранным участием в целях повышения обороноспособности и безопасности России. Об этом со ссылкой на документ и комментарий самого сенатора пишет РБК.

По его словам, в настоящее время продолжается доработка законопроекта и идет согласование с заинтересованными федеральными ведомствами. Долгов считает, что практика должна распространяться на любую отрасль экономики, в ограничениях государство должно руководствоваться только собственными интересами, а не строгими правилами.

Речь идет об изменении в статье 49 Гражданского кодекса, которая в действующей редакции разрешает ограничивать в правах юридические лица лишь в случае и порядке, предусмотренных законом. Сенатор считает, что следует наделить таким правом правительство и президента, чтобы те при помощи актов и указов могли урезать возможности компаний с иностранным деньгами. Угроза касается только тех юрлиц, в совладельцах которых есть иностранцы и люди без гражданства.

В пояснительной записке указано, что иностранные компании для вывода своей продукции на российский рынок нередко приобретают зарегистрированные здесь предприятия. Чаще всего речь идет о в сферах, в отношении которых действуют ограничения на использование иностранной высокотехнологичной продукции и технологий. Долгов отмечает, что такая практика ставит отечественные компании в зависимое положение от интересов зарубежных инвесторов.

Универсальность применения сенатор объясняет тем, что негативное влияние иностранный капитал может оказывать практически в любой сфере деятельности. Например, полагает он, виновниками роста цен на арматуру были компании с головными офисами в иностранных юрисдикциях. По мнению политика, рекордная инфляция и провалы в строительстве государственных объектов связаны в первую очередь с вредительством западных компаний, а не ошибками властей.

Долгов не уточнил, какие компании он имеет в виду. Однако расследование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении металлургов касалось «Северстали», Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). У каждой из них часть акций торгуется на Лондонской бирже, то есть они попадают под параметры законопроекта, хотя и полностью контролируются гражданами России.

Против инициативы выступил Минюст. В ведомстве указали, что изменения противоречат Конституции, создадут новые риски для российских компаний и ухудшат инвестиционный климат. В ФАС отказались ответить на вопрос о сути своего отзыва.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заметил, что идея Долгова противоречит предыдущей политике, проводимой российскими экономическими властями. Она состояла в попытках привлечь иностранный капитал в Россию, чтобы строить производства, обеспечивать рабочие места и платить налоги. В новых условиях риски резко возрастут, поэтому желающих вкладывать в страну станет еще меньше.

Ранее ФАС предложила ужесточить наказание для иностранных инвесторов, которые получили контроль над стратегическим предприятием в обход законодательства. В настоящее время им грозит только отмена сделки с компенсацией расходов, но если поправки примут, то национализировать предприятие смогут без компенсаций. Эксперты отмечают, что такая норма ухудшит инвестклимат в стране.