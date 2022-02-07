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В похоронной сфере отреагировали на планы сделать погребение в России госуслугой

В СПОК заявили, что закон о погребении поможет навести порядок в похоронной отрасли

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Законопроект о погребении поможет навести порядок в отрасли, а появление реестра об оказании похоронных услуг даст возможность родственникам усопшего выбирать проверенных агентов и уберечь себя от обмана, заявила «Ленте.ру» исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК) Елена Андреева. Так она отреагировала на планы депутатов принять новый закон о похоронной сфере.

7 февраля депутаты Государственной Думы сообщили о планах рассмотреть в феврале законопроект о похоронном деле в России и сделать похороны госуслугой. Документ предполагает полную замену действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле». По новому документу ритуальные услуги смогут осуществляться только специализированными службами, созданными органами местного самоуправления.

«Для того чтобы оказывать ритуальные услуги, компании получают некое разрешение, на основании которого их вносят в реестр. В нем оказываются только компании, соответствующие определенным требованиям. К ним относятся аспекты материально-технической базы, наличие определенного офиса, магазина, агентства. Наличие материально-технической базы в виде автотранспорта, катафалков. Обязательные требования к уровню квалификации персонала, который работает», — сказала Андреева.

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Она пояснила, что нововведение поможет гражданам, поскольку будут созданы порталы, на которых поместят всю необходимую информацию о ритуальных организациях.

«Если компания нарушила какие-то правила, их исключают из реестра и, таким образом, убирают с информационного сайта. Такие фирмы заносят в реестр недобросовестных организаций. То есть потребитель сможет лучше все проверять и быть более защищенным», — подчеркнула исполнительный директор СПОК.

Похоронных агентов, которые недобросовестно оказывают свои услуги, чтобы обмануть родственников усопшего и обогатиться, сразу можно будет вычислить, отметила Андреева.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева допустила, что законопроект о похоронном деле в России могут внести на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию.

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Анна Щербакова
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