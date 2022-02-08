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Появилось видео драки между боксером и омоновцем в Бийске

Появилось видео драки между боксером и омоновцем в Бийске, в ходе которой погиб человек

Появилось видео драки между боксером и омоновцем в Бийске, в ходе которой погиб один человек. Кадры во вторник, 8 февраля, обнародовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как к посетителю за барной стойкой сзади подходит другой мужчина. В считаные секунды завязывается драка. После нескольких ударов один из дерущихся падает на пол.

По данным издания, драка произошла 21 января. На следующий день второй участник драки мастер спорта по боксу Павел М. добровольно явился в полицию. Пострадавший через 10 дней скончался. В настоящее время боксер находится под подпиской о невыезде.

MK.RU ранее сообщал, что погибший был сотрудником ОМОНа Росгвардии.

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Леонид Микуляк
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