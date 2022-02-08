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Сокровища Британии оказались под угрозой

Археологические сокровища Вала Адриана оказались под угрозой из-за изменения климата

Фото: Simon1975 / Wikimedia

Археологические сокровища исторической достопримечательности Британии Вал Адриана оказались под угрозой из-за глобального потепления. Эксперты опасаются, что изменение климата уничтожит ценные артефакты. Об этом сообщает телеканал France 24.

Вал Адриана — каменная стена длиной 118 километров, построенная римлянами 19 веков назад. Она располагается на западном и восточном побережьях Англии, отмечая границу Римской империи. Крепость является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых популярных достопримечательностей страны.

Внутри и вокруг Вала Адриана остались объекты и постройки, которые сейчас считаются предметом изучения археологов. В их число входят военный лагерь Виндоланда и поселение Понс-Аэлиус. К настоящему моменту специалисты успели провести раскопки только на четверти земли вокруг Виндоланды — одном из 14 лагерей рядом со стеной.

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«Местность вокруг Вала Адриана покрыта болотами и торфяниками. Сырая земля защищала попавшие в нее вещи наших предков в течение двух тысячелетий, сохраняя их в отличном состоянии. Но глобальное потепление может лишить нас возможности изучить эти артефакты», — заявил директор раскопок и глава организации Vindolanda Trust Эндрю Бирли.

Влажная земля защищает артефакты от кислорода — благодаря его отсутствию старинные вещи хорошо сохраняются в почве. Однако глобальное повышение температуры сушит землю, провоцируя появление трещин. В них попадает кислород, при взаимодействии с которым хрупкие вещи из кожи, текстиля или дерева начинают разлагаться.

Ранее в опасности из-за изменения климата оказалась расположенная в Британии римская крепость Магна. Археологи объекта также столкнулись с проблемой высыхающей почвы. По словам экспертов, им не удастся достаточно быстро извлечь все ценные вещи до того, как они разрушатся из-за кислорода.

Нина Ташевская
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