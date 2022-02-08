Олимпийский чемпион Кондратюк объяснил ошибки в короткой программе Игр-2022

Российский фигурист Марк Кондратюк объяснил ошибки, допущенные в короткой программе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит Sport24.

«Абсолютно не было сил вчера вечером. Нужно было где-то искать, чтобы вообще выйти. Сейчас нужно собраться и реабилитироваться в произвольной. Выходить непросто. Внутреннее опустошение. Приятное, но опустошение», — заявил 18-летний чемпион. Он добавил, что не должен был расслабляться после командного турнира Олимпиады.

В короткой программе Кондратюк исполнил четверной тулуп с ошибкой, а в каскаде четверной сальхов — тройной тулуп выполнил тулуп на один оборот меньше. Он получил от судей 86,11 балла.

В составе сборной России Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном турнире. Россиянам удалось опередить американцев и японцев.