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Спорт

Олимпийский чемпион Кондратюк объяснил ошибки в короткой программе Игр-2022

Фигурист Марк Кондратюк заявил, что у него не было сил в короткой программе Олимпиады

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Марк Кондратюк объяснил ошибки, допущенные в короткой программе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит Sport24.

«Абсолютно не было сил вчера вечером. Нужно было где-то искать, чтобы вообще выйти. Сейчас нужно собраться и реабилитироваться в произвольной. Выходить непросто. Внутреннее опустошение. Приятное, но опустошение», — заявил 18-летний чемпион. Он добавил, что не должен был расслабляться после командного турнира Олимпиады.

В короткой программе Кондратюк исполнил четверной тулуп с ошибкой, а в каскаде четверной сальхов — тройной тулуп выполнил тулуп на один оборот меньше. Он получил от судей 86,11 балла.

В составе сборной России Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном турнире. Россиянам удалось опередить американцев и японцев.

Анастасия Борисова
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