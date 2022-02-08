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США впервые в мире запустят ракету на другой планете

НАСА заказало компании Lockheed Martin разработку стартующей с Марса ракеты

Изображение: NASA / JPL-Caltech

НАСА заказало американской компании Lockheed Martin создание стартующей с Марса ракеты Mars Ascent Vehicle (MAV), которая позволит доставить образцы марсианских пород на Землю, сообщает ТАСС.

Контракт на сумму 194 миллиона долларов должен быть реализован в течение шести лет. Отмечается, что MAV станет первой в мире ракетой, запущенной с другой планеты. Изделие планируется использовать, в частности, для доставки в 2030-х годах на Землю горных и осадочных пород, добытых марсоходом Perseverance.

В сентябре 2021 года главный инженер марсохода Perseverance Адам Стелцнер объявил об успешном получении первого образца марсианского грунта.

В апреле того же года беспилотный вертолет Ingenuity ровера Perseverance совершил первый полет на Марс.

На поверхность Красной планеты Perseverance высадился в феврале 2021 года.

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Иван Потапов
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