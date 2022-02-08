Сборная России опустилась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В пятый соревновательный день российские атлеты завоевали три бронзовые медали. Сноубордист Вик Уайлд показал третий результат в параллельном гигантском слаломе. Лыжник Александр Терентьев стал олимпийским призером в спринте. Татьяна Иванова завоевала первую личную награду в истории России в одноместных санях.

Таким образом, в активе сборной России два золота, три серебра и две бронзы. Первое место в медальном зачете занимает Швеция (4-1-1). При этом по общему количеству завоеванных наград российская команда сохраняет лидерство.

Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.